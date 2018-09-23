الاتحاد الأوروبي يسخر من ماي وبريطانيا ترد .. الأدب ليس ضعفا

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني، الاتحاد الأوروبي إلى عدم تفسير الأدب البريطاني على أنه ضعف، وذلك بعد أن وصلت مفاوضات الخروج من الاتحاد (بريكست) إلى طريق مسدودة.

وبحسب موقع " بي بي سي " العربي ، فإن الاتحاد الأوروبي رفض مقترحات بريطانيا حول الخروج، وبعدها مباشرة نشر دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، صورة مستفزة لرئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، على موقع انستغرام "تطلب كعكة بينما يرد عليها هو بالرفض".

وقال تاسك وقتها إنه معجب بالسيدة ماي، والتوافق ممكن.

لكن وزير الخارجية البريطاني رد بضرورة أن يتجنب تاسك "تصعيد الموقف".

وشدد على أن الوقت الحالي يتطلب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي الابتعاد عن الوقوع في هاوية عدم التوصل لاتفاق حول الخروج، والجلوس للتفاوض حول إمكانية وضع مقترحات متماسكة ومعقولة تصلح للتطبيق.