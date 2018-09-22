ترامب يصف رئيس المفوضية الأوروبية بـ "الكعكة القاسية"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالكعكة القاسية، خلال زيارة يونكر لواشنطن في يوليو الماضي للتفاوض حول اتفاق تجاري جيد للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة إثر تهديدات ترامب بوضع تعريفات ضريبية باهظة على التجارة مع الاتحاد.

وقال ترامب الثلاثاء خلال اجتماعه مع الرئيس البولندي أندرزيه دودا في البيت الأبيض: "صراحة، لقد جاء بشكل سريع جدا من أوروبا، ولم أكن أعرف ان لديهم طائرات سريعة، وقلت له: "أين وجدت هذه الطائرة؟"، الآن بيننا شكل من الاتفاق الاقتصادي الكبير يتحدث عن سوق السيارات بشكل خاص".

واستفاض ترامب حسب "يورونيوز" في ذكر مناقب رئيس المفوضية الأوروبية: "جان-كلود رجل قوي، وهو رجل ممتاز، أنا معجب به، لكنه قاس ومغث وبغيض، هو مثال ذاك الشخص الذي أريد التفاوض معه، لكنه كعكة قاسية قاسية".