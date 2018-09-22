قتلى من الحرس الثوري الإيراني في هجوم على عرض عسكري

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة الانباء الإيرانية ان عدداً من القتلى والجرحي من الحرس الثوري سقطوا في هجوم استهدف، اليوم السبت، عرضا عسكرياً بالاهواز جنوب غربي ايران.

وقالت الوكالة أن مجموعة تضم عدداً من الاشخاص تسللت الى الموقع الخلفي لمكان اجراء الاستعراض العسكري وقامت من تلك النقطة بإطلاق الرصاص .

وتفيد المعلومات الاولية بأن المسلحين استهدفوا في البداية منبر المراسم ووحدات حرس الثورة كما تشير المعلومات الى وقوع عدد من القتلى والجرحى من وحدات حرس الثورة المشاركة في هذه المراسم.