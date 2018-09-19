الكوريتان توقعان على بيان مشترك بعد القمة

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

قال مسؤولون في سول إن زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية يعتزمان التوقيع على بيان مشترك بشأن العلاقات بين البلدين بعد قمتهما اليوم الأربعاء في بيونجيانج عاصمة الشمال.
وقال يون يونج-تشان السكرتير الصحفي لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن للصحفيين إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد حفل التوقيع ، وبعد أن يقر وزيرا دفاع البلدين اتفاقية عسكرية منفصلة.
ولم يتسن على الفور معرفة فحوى الاتفاقيات.

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