قال مسؤولون في سول إن زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية يعتزمان التوقيع على بيان مشترك بشأن العلاقات بين البلدين بعد قمتهما اليوم الأربعاء في بيونجيانج عاصمة الشمال.
وقال يون يونج-تشان السكرتير الصحفي لرئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن للصحفيين إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد حفل التوقيع ، وبعد أن يقر وزيرا دفاع البلدين اتفاقية عسكرية منفصلة.
ولم يتسن على الفور معرفة فحوى الاتفاقيات.
الكوريتان توقعان على بيان مشترك بعد القمة
قال مسؤولون في سول إن زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية يعتزمان التوقيع على بيان مشترك بشأن العلاقات بين البلدين بعد قمتهما اليوم الأربعاء في بيونجيانج عاصمة الشمال.
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