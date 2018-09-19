ترامب يعلن عن استراتيجية مواجهة التهديدات البيولوجية

المصدر: (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ إدارته وضعت استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار البيولوجيّة سواء أكان مصدرها هجمات متعمّدة أم حوادث عرضيّة.

وتم الكشف عن هذه الاستراتيجية بمناسبة الذكرى السنوية الـ17 للهجمات البيولوجية التي استهدفت الولايات المتّحدة بواسطة الجمرة الخبيثة "أنتراكس" وأوقعت خمسة قتلى في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة ستُشكّل لجنة وزارية للدفاع البيولوجي برئاسة وزير الصحة أليكس عازار مهمّتها تنسيق الجهود بين كل الأجهزة والوكالات المعنية (الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والزراعة...).

وقال ترامب في بيان إنّه "للمرة الأولى تضع حكومة الولايات المتّحدة استراتيجية وطنية للدفاع البيولوجي تشمل كل مناحي التهديدات البيولوجية، سواء أكانت طبيعية أم متعمّدة أم عرَضية".

وأضاف إن هذه الاستراتيجية تتضمّن أولويّات سيتم تحديثها سنوياً لتحسين سُبل استباق مثل هذه الحوادث او الهجمات و"الحيلولة دونها والاستعداد لها ومواجهتها وإدارة تداعياتها" في حال وقوعها.

من جهته قال وزير الصحة أليكس عازار للصحافيين "هذه بالفعل أول استراتيجية شاملة لرؤية ما نقوم به عبر الحكومة وما اذا كانت هناك ثغرات في إدراكنا للمخاطر وفي احتياجاتنا لنكون جاهزين وفي قدراتنا على الاستجابة" لأي حادث او هجوم بيولوجي.