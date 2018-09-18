بوتين: إسقاط الطائرة الروسية كان "سلسلة من الظروف المأساوية"

المصدر: د ب ا

بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، وكأنه يخفف من حدة موقف روسيا من تحطم طائرة عسكرية روسية في سوريا، بعد أن ألقى الجيش الروسي باللوم على إسرائيل في الحادث.

وقال بوتين "يبدو أن هذا الحادث على الأرجح عبارة عن سلسلة من الظروف المأساوية لأن طائرة إسرائيلية لم تسقط طائرتنا".

وكان الوضع مختلفا عندما أسقطت طائرة تركية طائرة عسكرية روسية على الحدود السورية قبل ثلاث سنوات، وذلك وفقا للرئيس الروسي.

وذكر بوتين للصحفيين في الكرملين "لقد أسقطت المقاتلة التركية طائرتنا عن قصد."

وأضاف بوتين أن روسيا سترد على الحادث من خلال التركيز على ضمان الأمن للقوات الروسية في تلك الدولة التي مزقتها الحرب.

واستطرد يقول:" فيما يتعلق بإجراءات رد الفعل على الحادث، سيتم توجيهها أولا وقبل كل شيء نحو ضمان إضافي لسلامة أفرادنا العسكريين".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت اليوم الثلاثاء استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو، بعدما حملت روسيا إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة طراز "إيل - 20" بنيران الدفاعات الجوية السورية.

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