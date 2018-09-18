الجيش الروسي يؤكد أن طائرته أُسقطت بالدفاعات الجوية السورية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أن الطائرة الروسية المختفية أُسقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية، محملا إسرائيل مسؤولية حصول ذلك بسبب ضرباتها الليلة الماضية على اللاذقية في غرب سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان لوزارة الدفاع أن "الطيارين الإسرائيليين جعلوا من الطائرة الروسية غطاء لهم، ووضعوها بالتالي في مرمى نيران الدفاع الجوي السوري".

وأضاف البيان "نعتبر هذه الاستفزازات من جانب اسرائيل معادية"، و"نحتفظ بحقنا في الرد بالطريقة المناسبة"، مشيراً إلى مقتل "15 روسيا كانوا في الخدمة".

وكان الجيش أعلن في وقت سابق اختفاء الطائرة الروسية وعلى متنها 14 عسكريا أثناء تحليقها فوق البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل السوري، وبالتزامن مع هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مدينة اللاذقية.

وأشار إلى أن عملية البحث عن الطائرة جار.

