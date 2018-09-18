استقبال حار للرئيس الكوري الجنوبي في مطار بيونغ يانغ

المصدر: د ب أ

استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في المطار، حيث عانقه ، وظهرا وهما يتبادلان الكلمات الدافئة بعد هبوط الرئيس الكوري الجنوبي من الطائرة.

وسار كيم على طول سجادة حمراء إلى الطائرة مع زوجته ري سول جو، متقدما جمعا من الكوريين الشماليين. وكان مون وصل برفقة زوجته كيم جونج سوك.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن ظهور الزعيم الكوري الشمالي في المطار ، الذي تم بثه مباشرة ، كان "مفاجأة".

وبعد الترحيب المبدئي، حيا مون العديد من المسؤولين الكوريين الشماليين ووقف على منصة بجانب كيم ضمن مراسم الاستقبال.