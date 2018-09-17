إصابة شخصين بالإعياء في مطعم بالبلدة التي سُمم فيها العميل الروسي

المصدر: رويترز

قالت الشرطة إن شخصين أصيبا بالإعياء يوم الأحد بعد تناولهما طعاما في مطعم ببلدة سالزبري البريطانية التي تعرض فيها العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا للتسميم في مارس .

وقالت شرطة ويلتشير في بيان إنه لا يوجد ما يشير إلى استخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في حادثة مطعم بريتزو ولم يتضح إن كانت هناك جريمة مضيفة أنها تواصل التحقيقات.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن مصادر قولها إن أحد المصابين في الحادثة روسي.

وأوضحت الشرطة أن الضباط تلقوا بلاغا في المساء عن "واقعة صحية" تتعلق برجل وامرأة مضيفا أن السلطات طوقت المطعم والطرق المحيطة به في إجراء احترازي.

كانت بريطانيا قالت إن ضابطين روسيين استخدما غاز الأعصاب نوفيتشوك في الهجوم على سكريبال وابنته. ونفى الكرملين أي ضلوع في الحادث.

وقالت بريطانيا إن هذين الروسيين هما الكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف واتهمتهما بالشروع في قتل سكريبال وابنته يوليا برش مادة كيماوية على باب منزل سكريبال في مدينة سالزبري.

وقالت لندن إن المشتبه بهما ضابطان بالمخابرات العسكرية الروسية ومن شبه المؤكد أنهما كانا يتصرفان بناء على أوامر صادرة من مستويات عليا بالدولة.

وقال روسيان، يشبهان الرجلين اللذين ظهرا في صور الشرطة البريطانية، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" (آر.تي) التلفزيونية التي تمولها الدولة يوم الخميس إنهما سائحان سافرا إلى لندن للمتعة وزيارة مدينة سالزبري لرؤية كاتدرائيتها.

جاء ظهور الرجلين بعد يوم من قول الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا حددت مكاني بيتروف وبوشيروف ولكن لا يوجد شيء جنائي يتعلق بهما.