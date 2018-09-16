"مانجخوت" يلغي 889 رحلة جوية في آسيا

المصدر: د ب أ

تم تعليق حركة الطيران فوق العديد من المناطق بقارة آسيا، بعدما ضرب الاعصار "مانجخوت" هونج كونج والفلبين، قبل أن يتوجه إلى إقليم جوانجدونج الصيني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هيئة مطار هونج كونج القول إنه تم إلغاء 889 رحلة جوية اليوم الأحد بسبب الإعصار. كما تم تعليق خدمات القطار الذي يربط المطار بمدينة هونج كونج، وأيضا خدمة الحافلات.

وقالت شركة "كاثاي باسيفيك" للطيران في بيان إنها تواجه " اضطرابات شديدة" مضيفة أن استئناف الرحلات الجوية غدا الاثنين يعتمد على الأحوال الجوية. وأشارت الشركة إلى أنها ألغت أكثر من 400 رحلة جوية، في حين أوقفت شركتا "كاثاي دراجون" و"هونج كونج" رحلاتهما اليوم.

وقال مطار هونج كونج الدولي إنه تم وقف خدمات السفن بين المطار وجميع موانئ بيرل ريفر دلتا لحين إشعار آخر.

وألغت شركة "إير تشاينا ليمتد" الصينية أكثر من 200 رحلة جوية، معظمها من وإلي أقاليم جوانجدونج وقوانجشي وهاينان بالصين.

وقالت شركة "إير آسيا جروب بيرهاد" الماليزية إنه من المتوقع استمرار اضطراب حركة الطيران حتى غدا الاثنين. وأعلنت الشركة أنها ألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى هونج كونج وماكاو ومناطق قوانتشو وشينزين وشانتو بالصين.

وألغت الخطوط الجوية الفلبينية 10 رحلات جوية دولية اليوم، كما علقت الخطوط الجوية الفيتنامية أربع رحلات بين هانوي ومدينة هو شي مينه و هونج كونج.

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