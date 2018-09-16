حارس حدود في تكساس يقتل أربع نساء

المصدر: رويترز

ألقت شرطة تكساس القبض يوم السبت على أحد العاملين في حرس الحدود الأمريكي يشتبه في أنه قتل أربع نساء خلال الأسبوعين المنصرمين وخطف خامسة.

وقالت تقارير إعلامية محلية إنه تم العثور على خوان ديفيد أورتيز (35 عاما)، والذي يعمل في حرس الحدود منذ عقد من الزمان، مختبئا في ساحة انتظار لاريدو بعدما هربت امرأة تزعم أنه كان قد اختطفها وأبلغت هيئة انفاذ القانون.

وقال مارتن كويلار رئيس الشرطة في مقاطعة ويب في بيان "شعرنا أن جهودنا أسفرت عن جمع أدلة قوية ضد هذا القاتل. مجتمعنا آمن من هذا القاتل".

وفي وقت لاحق قال إسيدرو ألانيز ممثل الادعاء في مقاطعة ويب في تغريدة أنه تم توجيه أربع تهم بالقتل والاعتداء والاحتجاز بشكل غير قانوني لأورتيز .

ولم يتضح ما إذا كان أورتيز قام بتوكيل محام أو ما إذا كانت كفالة قد حددت له.