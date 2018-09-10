زعيم كوريا الشمالية يطلب عقد اجتماع ثان مع ترامب

المصدر: وكالات

أعلن البيت الابيض الاثنين أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب تلقى رسالة "ودية جداً" و"إيجابية جداً" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يعرب فيها عن رغبته بإجراء "لقاء جديد" مع الرئيس الاميركي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية ساره ساندرز "نحن منفتحون وسبق أن باشرنا أعمال التنسيق" لعقد هذه القمة التي ستكون الثانية بعد اللقاء الأول التاريخي بين الاثنين، الذي عقد في الثاني عشر من يونيو في سنغافورة.

وأعلنت المتحدثة تحقيق "تقدم"، معتبرة أن عدم إشراك صواريخ بالستية عابرة للقارات في العرض العسكري الكوري الشمالي الأخير الأحد في بيونغ يانغ، كان "دليل حسن نية" في إطار عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.