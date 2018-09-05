ترامب: أتابع عن كثب التطوات في سوريا ولم أبحث اغتيال الأسد

المصدر: وكالات

حذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء ان العالم والولايات المتحدة يرصدان تطورات الاوضاع في سوريا، فيما توالت التحذيرات من هجوم محتمل يشنه النظام على محافظة أدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة.

وقال ترامب "العالم يرصد والولايات المتحدة ترصد"، مضيفا "اتابع هذا الامر من كثب".

وفي سياق متصل قال ترامب اليوم الأربعاء إنه لم يبحث اغتيال نظيره السوري بشار الأسد، وهو ما أورده الصحفي بوب وودورد في كتابه الذي سيصدر قريبا بشأن إدارة ترامب حسبما ذكرت عدة مؤسسات إعلامية.

وأضاف ترامب خلال استقباله لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في واشنطن إنه إذا حدثت مذبحة في محافظة إدلب السورية فستكون الولايات المتحدة غاضبة للغاية.

وقصفت القوات الحكومية السورية إدلب اليوم الأربعاء في الوقت الذي قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين فجروا جسرا توقعا لهجوم حكومي.