وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار أرضي في نيبال

قالت الشرطة النيبالية اليوم الخميس إن أربعة أشخاص من أسرة واحدة توفوا بعد أن سحق انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الموسمية منزلهم الواقع في منطقة نائية شمال شرقي نيبال.
وأفاد مسؤول الشرطة أنانتا رام شارما بأن رجلا /50 عاما/ وزوجته /40 عاما/ وابنهما /3 أعوام/ وشقيقة الرجل /55 عاما/ توفوا مساء أمس الأربعاء في منزلهم بقرية ماولونج .
وتمكن فريق من رجال الشرطة وصل إلى الموقع في وقت مبكر اليوم الخميس من استخراج جثث الضحايا من الحطام.
ونجا اثنان من أفراد الأسرة نفسها -صبي وفتاة- حيث كانا يتلقيان دروسهما في بلدة مجاورة وقت الحادث .
ولقى أكثر من 150 شخصا حتفهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في أنحاء نيبال خلال الشهور الأربعة الأخيرة ، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.
ويؤدي موسم الرياح الموسمية في نيبال ،الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر، إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات كارثية ، والتي تودي بحياة نحو 300 شخص كل عام.