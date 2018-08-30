وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار أرضي في نيبال

المصدر: د ب أ

وأفاد مسؤول الشرطة أنانتا رام شارما بأن رجلا /50 عاما/ وزوجته /40 عاما/ وابنهما /3 أعوام/ وشقيقة الرجل /55 عاما/ توفوا مساء أمس الأربعاء في منزلهم بقرية ماولونج .

وتمكن فريق من رجال الشرطة وصل إلى الموقع في وقت مبكر اليوم الخميس من استخراج جثث الضحايا من الحطام.

ونجا اثنان من أفراد الأسرة نفسها -صبي وفتاة- حيث كانا يتلقيان دروسهما في بلدة مجاورة وقت الحادث .

ولقى أكثر من 150 شخصا حتفهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في أنحاء نيبال خلال الشهور الأربعة الأخيرة ، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.

ويؤدي موسم الرياح الموسمية في نيبال ،الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر، إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات كارثية ، والتي تودي بحياة نحو 300 شخص كل عام.