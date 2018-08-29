(فيديو) ترامب يشهر البطاقة الحمراء في وجوه الصحافيين

المصدر: البيان الالكتروني

استقبل الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم في البيت الأبيض للحديث عن فوز الملف الثلاثي المشترك، الأميريكي والكندي والمكسيكي، بتنظيم كأس العالم 2026.

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أهدى ترامب العديد من الهدايا الرمزية خلال الاجتماع في المكتب البيضاوي، بما في ذلك قمصان وبطاقات جزائية حمراء وصفراء، والتي قال مازحاً إنها من الممكن أن تكون مفيدة في تعامل ترامب مع الصحافة.

تتنبأ إنفانتينو بأن النسخة 2026 ستكون أكبر حدث رياضي في العالم، بكل الأحوال لن يشهد ترامب الحدث أثناء وجوده في منصبه في العام 2026، حتى إذا فاز بفترة ولاية ثانية.