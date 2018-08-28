روسيا تجري أكبر مناورة عسكرية منذ 40 عاما

المصدر: رويترز

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الدفاع سيرجي شويجو قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا ستجري الشهر القادم أكبر تدريبات عسكرية منذ نحو 40 عاما.

ونقلت الوكالات عن الوزير قوله إن التدريبات التي يطلق عليها اسم فوستوك-2018 أي (شرق-2018) ستجرى في مناطق عسكرية روسية في وسط وشرق البلاد ويشارك فيها نحو 300 ألف عسكري وأكثر من ألف طائرة عسكرية وأسطولان روسيان وجميع وحداتها المحمولة جوا.

وقال شويجو إن هذه ستكون أكبر تدريبات عسكرية تجريها روسيا منذ عام 1981.