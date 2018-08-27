البرلمان يطيح حلفاء روحاني

المصدر: Ⅶ طهران - وكالات

تلقت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني التي تواجه أزمة اقتصادية ضربة جديدة أمس، بسحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان المقرب من روحاني.

وخسر كرباسيان تصويت الثقة بـ137 صوتاً مقابل 121، وامتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة روحاني يتم عزله هذا الشهر بعد عزل وزير العمل علي ربيعي المقرب من روحاني أيضاً.

ويتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران عقب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران واتهم ربيعي المتشددين في البرلمان باستهداف حكومة روحاني، الذي يتعرَّض لضغوط متزايدة لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي.

ومن المقرر أن يمثل روحاني نفسه أمام البرلمان قريباً، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد.