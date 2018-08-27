قتيلان وعشرات الجرحى بزلزال ضرب إيران

المصدر: Ⅶطهران - أ.ف.ب

ضرب زلزال عنيف، قدر المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي شدته بست درجات، أمس غرب إيران متسببا بمقتل شخصين وجرح 241 آخرين، حسب الحصيلة الأولية للضحايا. وحدّد المعهد الأميركي مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات فقط وعلى بعد 26 كيلومتراً جنوب غرب مدينة جوانرود في محافظة كرمنشاه، حيث أوقع زلزال مدمر العام الماضي مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رئيس قسم الطوارئ في جامعة كرمنشاه للعلوم الطبية صائب شاريداري، أن شخصين لقيا حتفهما هما امرأة حامل ورجل يبلغ من العمر 70 عاما توفي إثر نوبة قلبية عند وقوع الزلزال. وجرح 241 شخصا بينهم ستة إصاباتهم خطيرة.

وفي حصيلة سابقة، ذكر محافظ كرمنشاه هوشنك بازوند أن شخصا واحدا قتل و90 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء تسنيم عن المحافظ قوله إن الكهرباء قطعت عن قرى عدة بعد الزلزال.

وتحدث مدير الهلال الأحمر في المحافظة محمد رضا أميريان عن وقوع 21 هزة ارتدادية على الأقل بعد الزلزال. وأشار إلى مشاكل في مياه الشرب بسبب الدمار الذي تعرضت له البنى التحتية في بعض القرى.

وشكّلت السلطات خلية أزمة مكلّفة تنسيق عمليات الإنقاذ ووضعت أجهزة الإنقاذ والمراكز الصحية في حالة استنفار، كما قال المحافظ.

إلى ذلك، تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز «إف-5» في جنوب البلاد أمس، ما أسفر عن مقتل الطيار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية أن المقاتلة المستخدمة لأغراض التدريب تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مدينة دزفول في محافظة خوزستان الإيرانية. وقتل الطيار بينما نجا مساعده وتم نقله إلى المستشفى.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث.