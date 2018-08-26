الرئيس الأفغاني يرفض استقالة أكبر ثلاثة مسؤولين عن الأمن

المصدر: وكالات

أعلنت الحكومة الأفغانية أن الرئيس أشرف غني رفض اليوم الأحد الاستقالات التي قدمها أكبر ثلاثة مسؤولين عن الأمن يوم السبت.

وقدم وزيرا الدفاع طارق شاه بهرامي والداخلية ويس بارماك بالإضافة إلى معصوم ستانكزاي مدير مديرية الأمن القومي استقالاتهم يوم السبت بعد ساعات من استقالة مستشار الأمن القومي حنيف عتمار.

وقال هارون شاخنسوري المتحدث باسم الحكومة في بيان إن غني طلب من المسؤولين الثلاثة مواصلة مهامهم "والعمل على تحسين الوضع الأمني".

وقال مسؤولان كبيران بوزارة الداخلية إن هؤلاء المسؤولين الأمنيين أشاروا إلى أن السبب الرئيسي للاستقالة هو الخلافات مع الحكومة بشأن السياسة وسط تدهور الوضع الأمني.

ولكن غني رفض الاستقالات وبدلا من ذلك طلب منهم إيجاد طرق لمنع شن الجماعات الارهابية هجمات جديدة.