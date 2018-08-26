إضرابات عمالية جديدة في إيران

المصدر: Ⅶ طهران - وكالات

عادت إضرابات العمال من جديد إلى إيران، حيث تجمع أمس، مئات السائقين أمام بلدية مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، شمال شرقي البلاد، احتجاجاً على رفع رسوم الشحن وانخفاض الأجرة وارتفاع التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.

كما عاد إضراب سائقي الشاحنات في أصفهان، حيث نظموا وقفة في حي شهبور الجديد، احتجاجاً على انخفاض الأجور وزيادة أسعار قطع غيار السيارات.

وفي الأهواز، خرج المئات من عمال شركات المجموعة الوطنية لصناعة الصلب، إلى الشوارع احتجاجاً على تأخر رواتبهم لعدة أشهر وهم يهتفون «دولتنا مركز اللصوص.. أصبحت نموذجية في العالم».

إلى ذلك حضت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي على التعاون معها للمساعدة على إنهاء تهديدات إيران للأمن العالمي، بعد أن انتقدت الخطة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الإيراني مالياً، باعتبارها ترسل رسالة خاطئة إلى النظام الإيراني.

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