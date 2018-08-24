ترامب: عزلي سيؤدي إلى انهيار الأسواق.. وسيصبح الجميع فقراء

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

حذّر الرئيس الأمـيركي دونالد ترامب من أن عزله عن الرئاسة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي، تعليقاً على الضغوط المتزايدة عليه بسبب التحقيق في ملف التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية وقضــايا خاصة بتمويل الحملة.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية: «أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار».

وتابع: «أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جداً».

وكان ترامب يردّ على سؤال عن متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين تحت القسم إنه تحرك بتعليمات منه بهدف التأثير في الانتخابات الأميركية.

وهذه المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب احتمال عزله عن الرئاسة. ثم استفاض الرئيس الأميركي في تصريحات عن خلق وظائف وغير ذلك من التقدم الاقتصادي، الذي قال إنه تحقق خلال رئاسته، مشدداً على أنه لو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، لكان الأميركيون في حال أسوأ بكثير. وقال ترامب: «لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع».

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