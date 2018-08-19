وبحسب سكاي نيوز، حدد المعهد الجيولوجي الأميركي مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة بيلانتينغ على عمق 7 كلم، وقال سكان من شرق الجزيرة أنهم شعروا بالهزة.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن حدوث أي أضرار تسبب فيها الزلزال الجديد.

وشهدت جزيرة لومبوك دمارا واسع النطاق، بعد زلزال بلغت شدته 6.9 درجة، في أوائل أغسطس، تلته عدة هزات ارتدادية.

وكانت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث قالت إن 387 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال، فيما أصبح حوالي 390 ألف شخص، نحو 10 في المئة من سكان لومبوك، بلا مأوى أو مشردين.