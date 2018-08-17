ترامب: قضية القس المحتجز بتركيا لن تمر مرور الكرام

المصدر: وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قضية القس المحتجز بتركيا لن تمر مرور الكرام .

وانتقد ترامب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي ( الناتو) بسبب "تصرفها بشكل سيئ للغاية" وقال إنها قد تواجه المزيد من الإجراءات العقابية.

وقال ترامب خارج البيت الأبيض :" "لقد كانت تركيا مشكلة لفترة طويلة. لم تتصرف كصديق" وذلك بعد ساعات فقط من رفض محكمة تركية الإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون، المعتقل في تركيا منذ أكتوبر 2016.

وأضاف ترامب "كان يجب أن يعيدوه منذ وقت طويل. لقد تصرفت تركيا في رأيي بشكل سيئ للغاية".

وتابع" لم نشهد نهاية الموقف.. لن نلتزم الصمت، لا يمكن لتركيا أن تسجن أحدا من شعبنا".