إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جنوة بعد انهيار جسر ومقتل 40 شخصا

المصدر: وكالات

أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في مدينة جنوة وذلك بعد انهيار جسر ومقتل نحو 40 شخصا.

وفي أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في المدينة الساحلية الواقعة شمالي البلاد، قال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي اليوم الأربعاء إن من المنتظر أن تسري حالة الطوارئ لمدة 12 شهرا.

وأضاف كونتي:" أردنا أن نعطي لهذا الاجتماع قيمة رمزية".

وقدمت الحكومة الإيطالية مساعدات طوارئ بقيمة خمسة ملايين يورو، ووعد كونتي بتعيين مفوض لإعادة البناء في جنوة.

يذكر أنه خلال عاصفة شديدة ظهر أمس الثلاثاء، سقط جسر (بولتسيفيرا-فيادوكت)،والمعروف أيضا باسم موراندي، والبالغ ارتفاعه 40 مترا، وقد بلغ طول الجزء المنهار من الجسر نحو 100 متر.

و الجسر جزء من الطريق السريع رقم 10 والمعروف بأنه "طريق العطلات"، إذ أنه أحد الطرق المهمة التي تؤدي إلى جنوب فرنسا وإلى مقاطعتي بيمونتي ولومباردي.

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