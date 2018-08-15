35 قتيلاً بانهيار جسر في إيطاليا

المصدر: Ⅶ روما - وكالات

لقي 35 حتفهم أمس جراء انهيار جسر للطريق السريع في جنوى الإيطالية وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء «أنسا» نقلاً عن مصادر في إدارة مكافحة الحرائق.

وأظهرت اللقطات التي بثتها خدمات الطوارئ قطاعاً كبيراً من جسر موراندي المعلق، الذي يمر فوق نهر صغير وسكك حديدية ومنطقة صناعية، بعد الانهيار.

ووقع الحادث وسط هطول غزير للأمطار. وقال شاهد لوكالة «أنسا» إن الجسر أصابته صاعقة برق. وكتب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي، على موقع «تويتر»، أن حادث انهيار الجسر يشكل «مأساة ضخمة».

وأضاف: «أتابع ببالغ القلق ما حدث في جنوى، والذي يبدو أنه مأساة كبيرة». وأكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني حصيلة الضحايا.

وقال في تصريح صحافي في كاتانيا في صقلية «أشكر عناصر الإطفاء والإسعاف والمتطوعين الذين تدخلوا منذ اللحظة الأولى وما زالوا يحفرون لإنقاذ الأرواح، لكن للأسف فإن نحو 30 شخصاً لقوا حتفهم فضلاً عن عدد كبير من الإصابات الخطيرة».

وأضاف «أتعهد أمام الإيطاليين تحديد مسؤوليات كارثة غير مقبولة، لأنه ليس من الممكن العمل والموت بهذا الشكل عام 2018».