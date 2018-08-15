سماع إطلاق نار قرب مقر اقامة وزير الدفاع الأميركي بريو دي جانيرو

المصدر: رويترز

شهد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس واحدا من حوادث العنف التي تقع في اطار الجريمة المنظمة في ريو دي جانيرو عندما اندلع اطلاق نار بالقرب من الفندق الذي ينزل فيه خلال زيارة رسمية الى البرازيل.

وقال ماتيس الذي يزور ريو دي جانيرو في بداية جولة في أميركا الجنوبية الثلاثاء إن إطلاق النار ليلا كان مزعجا.

وصرح للصحافيين في الطائرة "في كل مرة نسمع فيها اطلاق نار نتذكر أن حياة شخص ما يمكن ان تنقلب". وأضاف "أحزنني ذلك".

وكان ماتيس يقيم بالقرب من شاطئ كوباكابانا حي الأثرياء الذي يبعد خطوات عن الحي العشوائي المعروف باسم شابو مانغيرا.

وتشهد الأحياء العشوائية في ريو حوادث إطلاق نار يومية بين أفراد العصابات المتناحرة أو بين العصابات والشرطة. ويهدد الرصاص الطائش باستمرار سكان هذه الأحياء.

وأشار ماتيس إلى إن الولايات المتحدة أيضا تشهد حوادث إطلاق نار خطيرة.

وقال "لدينا بعض المدن في أميركا تواجه هذه المشكلة المؤسفة أيضا". وأضاف "هذا ما يحدث عندما لا نثابر على ما يمكنني أن أسميه أمنا توافقيا يقوم فيه المجتمع بأكمله بمساعدة الشرطة ويكون قادرا على السيطرة على العناصر الخارجين عن القانون".