نزع السرّية عن أول أمر عسكري لستالين بقصف برلين

المصدر: وكالات

نزعت وزارة الدفاع الروسية السرّية، عن أمر عسكري أملاه الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، وكتب بخط اليد، يأمر فيه لجنة الدولة للدفاع في الاتحاد السوفييتي، بقصف عاصمة الرايخ الثالث برلين.

وأعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الوزارة نشرت على موقعها الرسمي وثائق أرشيفية عن تاريخ الطيران العسكري الروسي ومآثر الطيارين العسكريين خلال الحرب الحرب العالمية الثانية.

وجاء في البيان: "نشرت يوم الأحد على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، بمناسبة يوم القوات الجوية الروسية، مجموعة من الوثائق متعددة الوسائط، من خلال صندوق الأرشيف المركزي التابع لوزارة الدفاع الروسية، مكرسة لذكرى الطيارين العسكريين وطائراتهم في الحرب الوطنية العظمى".

ويشار إلى أن المجموعة تحتوي على نسخة من أمر عسكري مكتوب بخط يد ستالين موجه إلى لجنة الدولة للدفاع في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، يكلف بموجبه قائد الفرقة الجوية 81 بتنفيذ هجوم بقنابل جوية على "قلب النازية، عاصمة الرايخ الثالث برلين يوم 9 أغسطس 1941".

بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع وثائق تتضمن تفاصيل عن مآثر طياري الطائرات الهجومية، الذين لم يتم نشر أسمائهم في السابق. ومن بينهم، الملازم أول فلاديمير غوليايف، الذي تمكن من توجيه ضربة قوية للعدو والهبوط سالما بطائرة نصف مدمرة.

وأضاف البيان: "في مجموعة الوثائق أيضا وثائق مكافأة لطاقم غير معروف، كرر مآثر غاستيلو، للملازمين ليوني درامارتسكي و شيرفكو و الرقيب أليكسييف". (نيكولاي غاستيلو، 1907 — 1941. قائد السرب الثاني وبطل الاتحاد السوفييي. قتل أثناء معركة جوية.

وبحسب الوزارة، فقد جرى تخصيص عمود منفصل للرائدة الطيارة يكاتيرينا زيلينكو، التي قامت بأكثر من 40 طلعة جوية ناجحة خلال أقل من ستة أشهر أثناء الحرب، وشاركت بمعارك جوية صدامية. وتم منحها بعد وفاتها لقب بطل الاتحاد السوفييتي.

واحتفلت القوات الجوية الروسية اليوم الأحد 12 أغسطس، بالذكرى السنوية الـ 106 لتأسيسها.