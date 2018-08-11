ترامب يحذر كندا بفرض رسوم على صادرات السيارات

المصدر: وكالات

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كندا من إمكانية فرض الولايات المتحدة ضرائب على صادراتها من السيارات لأميركا، إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع أوتاوا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، أمس الجمعة: "على كندا الانتظار. تعريفاتهم الجمركية وعقباتهم التجارية كبيرة جدا. سنفرض رسوما على السيارات إذا لم نستطع التوصل إلى اتفاق".

وكان ترامب قد طالب كندا في وقت سابق، برفع القيود التجارية وفتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية.

كما تطرق ترامب في تغريدته إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقال إن "الاتفاق مع المكسيك يحقق تقدما بشكل جيد، ولا بد من مراعاة مصالح عمال صناعة السيارات والمزارعين، وإلا فلن يكون هناك اتفاق. رئيس المكسيك الجديد رجل مهذب جدا".