هتلر برلمانياً في الهند!

المصدر: د ب أ

ظهر مشرع هندي في البرلمان وهو يرتدي زي هتلر، وذلك في محاولة من جانبه لضمان وضع خاص لولايته.

وطالب نراراملي سيفابراساد (67 عاما) وهو يرتدي الزي الكامل مع سترة بنية اللون وشارة الصليب المعقوف على ذراعه، وشارب يشبه شارب هتلر، أمس الخميس بتقديم المزيد من الدعم المالي لولاية اندرا براديش.

ويعرف سيفابراساد، وهو ممثل سابق بالتأنق في ملابسه في البرلمان، وقد ظهر في أشكال مختلفة منها ارتداء كراع للماشية أو كامرأة، وذلك من أجل تعزيز قضاياه السياسية.

وأظهر شريط فيديو أمام مبنى البرلمان أنه قارن بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والديكتاتور النازي، وحذر من أن هتلر لم يتقبل أية نصيحة ولم يهتم بشعبه.

وقبل بضعة أشهر، انسحب حزب سيفابراساد من ائتلاف مودي الحاكم بسبب النزاع حول وضع خاص لولاية أندرا براديش.

ويعتبر العديد من الهنود، هتلر قائداً قوياً بدلاً من كونه فاشياً مسؤولا عن الإبادة الجماعية، ولا تزال صورته واسمه يُستخدمان لبيع المنتجات التجارية مثل الآيس كريم والملابس.