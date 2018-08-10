ارتفاع قتلى زلزال إندونيسيا إلى 321 شخصاً

المصدر: وكالات

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك السياحية الشهيرة مطلع هذا الاسبوع ارتفعت إلى 321 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو إن هناك تقرير تفيد باكتشاف المزيد من الجثث.

وأضاف: "هذا يعني أن حصيلة القتلى ستتجاوز 321 ولكن لابد من التحقق".

وجرى تسجيل 451 هزة ارتدادية على الأقل منذ ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر جزيرة لومبوك قبل خمسة أيام.

اقرأ ايضا: