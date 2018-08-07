تحليق طائرة بدون طيار بالقرب من منزل ماكرون

المصدر: د ب أ

فتح ممثلو الادعاء في فرنسا تحقيقا بعد أن حلقت طائرة بدون طيار بالقرب من منزل قضاء العطلات الخاص بالرئيس إيمانويل ماكرون، الأسبوع الجاري.

وشوهدت الطائرة أمس الاثنين وهي تحلق بالقرب من قلعة "فور دي بريجانكون"، وهي مبنى يعود للعصور الوسطى، ويشغل معظم مساحة جزيرة صغيرة تقع قبالة ساحل جنوب فرنسا، حيث يوجد ماكرون حاليا مع زوجته بريجيت.

وقال مسؤولون محليون في مدينة تولون القريبة اليوم الثلاثاء إن الطائرة سقطت في مياه البحر المتوسط. ولم تعلق الرئاسة الفرنسية، كما لم ترد عندما سئلت عما إذا كانت قوات الأمن قد اتخذت إجراء ضد الطائرة.

ويحظر المرور الجوي داخل منطقة بمساحة 1000 متر تحيط بالقلعة، التي ظلت مقرا لقاء عطلات الرؤساء على مدار نصف قرن.