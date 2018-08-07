تايلاند تستعد للفيضانات والسكان يكدسون قوالب الطوب وأكياس الرمل

المصدر: رويترز

وأظهر الإعلام المحلي السكان في بتشابوري الذي يبعد 168 كيلومترا عن العاصمة بانكوك وهم يرصون قوالب الطوب أمام المتاجر ويكدسون أكيال الرمال عند مداخل البنوك.

وتعد تايلاند في منتصف موسم الأمطار الذي يصاحبه عادة عواصف مفاجئة. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع حدوث المزيد من العواصف خلال الفترة بين السابع والتاسع من أغسطس آب.

وشهدت تايلاند أسوأ سيول في نصف قرن في عام 2011 أسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص وعرقلت الصناعة وأثرت على النمو الاقتصادي.

وقال مسؤولون إنهم واثقون من أنه يمكن السيطرة على منسوب المياه عند سد كاينج كراتشان وأي جريان سطحي للمياه نتيجة فيضانه.

وقال وزير الداخلية أنوبونج باوتشيندا للصحفيين في بانكوك اليوم الثلاثاء "أربع مناطق قد تتأثر... يعد الحاكم والإدارة المحلية أكياس الرمال ومضخات المياه".

وسيزور رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا الإقليم غدا الأربعاء. وستصدر السلطات تحذيرا للسائحين الذين يزورون بتشابوري القريب من خليج تايلاند ويضم الكثير من المنتجعات الساحلية.

وقال وزير السياحة وييراساك كوسورات للصحفيين "يعلم المشغلون وملاك المنتجعات الوضع. سنرسل تحذيرا للسائحين".





