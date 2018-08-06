أميركا تقرر إعادة فرض العقوبات على إيران

المصدر: وكالات

أكد مسؤولون أميركيون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر قرارا تنفيذيا بإعادة فرض العقوبات على إيران اليوم.

وقال المسؤولون أنه بعد الاتفاق النووي أظهرت طهران أنها لن تتوقف عن رعاية الإرهاب.

مشيرين إلى أن قرار اليوم تنفيذ لما أعلنه الرئيس ترامب في مايو الماضي.

وأوضح المسؤولون أن العقوبات على إيران تشمل منعها من شراء الدولار الأميركي والذهب والمعادن الثمينة.

وأكد البيت الأبيض أن العقوبات التي سيعاد فرضها في نوفمبر المقبل ستتضمن الموانئ الإيرانية وقطاعات الطاقة والشحن وبناء السفن.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن النظام الإيراني مستمر في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها واستغلال النظام المالي العالمي ودعم الإرهاب.

وأضاف أن النظام الإيراني استغل الاتفاق النووي للتصرف بمزيد من العدوانية وللحصول على موارد لتمويل أنشطته الخبيثة.

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