احتجاجات إيران تصل قم قبيل العقوبات الأميركية ومقتل متظاهر

المصدر: Ⅶطهران - وكالات

اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران، وقُتل متظاهر قبيل يوم من دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.

وتطوّرت الاحتجاجات في إيران في اتساعها وشعاراتها، لتشمل في يومها الخامس مدينة قم وسط البلاد، حيث هتف المحتجون ضد النظام وبشعار جديد، وهو «الموت لحزب الله» في إشارة للحزب اللبناني الذي يرى كثير من الإيرانيين أنه يسترزق على حساب الفقراء الإيرانيين. كما أفاد نشطاء بخروج تظاهرات في مدينة كرج وشيراز وبعض مناطق طهران، ضد الأوضاع المعيشية والفساد السياسي والاقتصادي في البلاد.

وفي سعي لمواجهة آثار هبوط عملتها ومواجهة العقوبات الأميركية، أعلنت إيران خطة لتخفيف قواعد الصرف الأجنبي، لتلغي حظراً على مكاتب الصرافة لبيع العملة الصعبة بالأسعار الحرة لأغراض مثل السفر إلى الخارج، كما ستسمح الخطة للمصدرين ببيع العملة الصعبة إلى المستوردين، فضلاً عن عدم وجود سقف لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد.