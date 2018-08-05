فيديو.. نجاة الرئيس الفنزويلي مادورو من محاولة اغتيال

المصدر: د ب أ

أكدت الحكومة الفنزويلية أن الرئيس نيكولاس مادورو كان هدفا لمحاولة اغتيال خلال استعراض عسكري يوم السبت.

وكان مادورو يدلي بخطاب متلفز أمام أكثر من 17 ألف جندي في وسط العاصمة كراكاس عندما توقف عن الكلام ونظر إلى أعلى، مندهشا على ما يبدو، ثم انقطع الصوت. وأظهرت لقطات للجنود يخرجون من صفوفهم ويهربون قبل أن ينقطع البث التلفزيوني.

وقالت الحكومة إن المتفجرات التي كانت تحملها طائرات بدون طيار انفجرت. ولم يصب مادورو بأذى ولكن أصيب سبعة من أفراد القوات النظامية.

وقالت وسائل الاعلام الفنزويلية إن مادورو تم إخلاؤه من المنطقة من قبل حرسه الخاص.

وقال المتحدث باسم الحكومة خورخي رودريجيز في خطاب متلفز في وقت لاحق "كان هذا هجوما على شخص الرئيس نيكولاس مادورو" مضيفا أن الرئيس عاد الى القصر الرئاسي للتشاور مع الوزراء والقيادة العسكرية العليا.

وأضاف "لقد أثبتت التحقيقات بالفعل أنه تم سماع تفجيرات ترتبط مع أجهزة طيران بدون طيار تحتوي على متفجرات".

وقال رودريجيز إن الحادث أظهر يأس "اليمين المتطرف" مشيرا الى المعارضة التي قال إنها "هزمت في الساحة السياسية".