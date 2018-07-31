استقالة رئيس الطيران المدني الماليزي

المصدر: د ب ا

أعلنت هيئة الطيران المدني الماليزية استقالة رئيسها، وذلك بعد عدم تضمن تقرير نشر أمس الاثنين سبب اختفاء الرحلة رقم "إم إتش 370" التابعة للخطوط الجوية الماليزية.

وجاء في بيان الهيئة أنه من المقرر أن تدخل استقالة أزهر الدين عبد الرحمن، حيز التنفيذ، خلال 14 يوما.

وكان التقرير الصادر أمس أفاد بأن السلطات الماليزية "لم تتمكن من أن تحدد بشكل مؤكد" سبب اختفاء الرحلة رقم "إم إتش 370"، في الثامن من مارس من عام 2014، بينما كانت تحمل على متنها 239 شخصا.

كما سلط التقرير الضوء على الاخفاقات التي ارتكبتها إدارة التحكم في الحركة الجوية بكوالالمبور، حيث قال إنها "لم تمتثل للإجراءات المعمول بها".

وقد أخفقت إدارة التحكم في الحركة الجوية بكوالالمبور في تنبيه السلطات الفيتنامية بأنها سوف تقوم بتسليم عمليات التواصل مع الرحلة "إم إتش 370" إلى إدارة التحكم في الحركة الجوية في هو تشي منه، ولم تواصل متابعة تحرك الطائرة بعد ذلك.

اقرأ أيضا:

أسر ركاب الطائرة الماليزية يكشفون نتائج التقرير