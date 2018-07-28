بوتين رئيساً للولايات المتحدة!

المصدر: البيان الالكتروني

فوجئ موظفو مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو الأميركية بوجود صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكان مخصص لنظيره الأميركي دونالد ترامب بين صور رؤساء الولايات المتحدة.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مجهولين لصقوا صورة بوتين في مكان خال مخصص لصورة ترامب في المبنى الذي تتخذ منه السلطة التشريعية للولاية مقرها، وقام مرشد الجولات السياحية بإزالتها عندما كشف الأمر.

ونشر السيناتور الديمقراطي في ولاية كولورادو ستيف فينبرغ صورة من الموقع على حسابه في "تويتر".

وأشار "روسيا اليوم" نقلا عن موقع 9News إلى أن المكان المخصص لصورة ترامب لا يزال خاويا بعد عام ونصف العام على توليه مقاليد الحكم، بسبب عجز مجموعة "مواطنو كولورادو من أجل الثقافة" الخاصة بجمع التبرعات لرسم صور الرؤساء من تحصيل 10 آلاف دولار لدفع ثمن اللوحة.