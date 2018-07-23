مجهول يضرم النار في مشردين بمحطة قطار في برلين

المصدر: د ب أ

أضرم مجهول النار في مشردين اثنين بعد أن صب عليهما سائلا قابلا للاشتعال في إحدى محطات قطارات الضواحي بالعاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين أن الرجلين /47 و 62 عاما/أصيبا بحروق بالغة في الهجوم الذي وقع ليلة الأحد/الاثنين في محطة قطارات الضواحي بحي شونفايده.

وبحسب بيانات الشرطة، تم نقل المشردين إلى المستشفى.

وكانت صحيفتا "بيلد" و"برلينر تسايتونج" الألمانيتين ذكرتا أن مارة جلبوا مطفأة حريق من أحد الأكشاك المجاورة وأطفأوا النيران التي اشتعلت في جسد المشردين.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.

وتعيد الواقعة للأذهان هجوما مشابها على مشرد وقع عشية عيد الميلاد (الكريسماس) عام 2016 في برلين، وأثار ضجة على مستوى ألمانيا، حيث حاول مجموعة من المراهقين في ذلك الحين إضرام النار في رجل نائم بإحدى محطات الأنفاق في حي نويكولن. وتمكن الركاب من الحيلولة دون وقوع الأسوأ.

وحكمت محكمة على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، وعلى ثلاثة جناة آخرين بالسجن لمدة ثمانية أشهر لكل منهم مع إيقاف التنفيذ.