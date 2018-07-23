بالفيديو.. جرحى في إطلاق نار في تورنتو الكندية

المصدر: رويترز

قالت الشرطة في مدينة تورونتو بشرق كندا إن تسعة أشخاص بينهم فتاة أصيبوا أمس الأحد بالرصاص في وسط المدينة وإن المسلح قتل.

وقالت الشرطة في حسابها على تويتر إن حالة الضحايا غير معروفة بعد.

وذكر موقع ماي سيتي الإخباري أن أنباء عن إطلاق نار في الحي اليوناني بالمدينة وردت الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين).

ونقل الموقع عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي 25 عيارا ناريا.