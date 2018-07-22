مقتل 11 سائق سيارة أجرة في جنوب إفريقيا

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد أن 11 سائق سيارة أجرة قتلوا في جنوب أفريقيا، بعدما تم نصب كمين لهم على يبدو.

وذكر موقع أي ان سي ايه الإخباري أنه يعتقد أن الضحايا أعضاء برابطة لسائقي سيارات الأجرة كانوا عائدين من جنازة أحد الأعضاء.

وتردد أن مسلحين نصبوا كمينا لسيارتهم في وقت متأخر من أمس السبت وفتحوا النار عليهم.

وأفاد تقرير موقع أي ان سي ايه بأن الشرطة تجري تحقيقا بشأن الحادث.

ويشار إلى أن جنوب أفريقيا بها معدل مرتفع من جرائم العنف، حيث يتم قتل نحو 50 شخصا يوميا.