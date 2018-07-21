المصدر: البيان الالكتروني

أجرى جهاز الخدمة السرية للرئاسة الأميركية فحصا أمنيا دقيقا على الكرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأميركي دونالد ترامب، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة اليوم الاثنين حسب "روسيا اليوم" عن مسؤولين في الخدمة السرية المسؤولة عن أمن الرئيس الأميركي، أن هذا الفحص يعتبر إجراء روتينيا يشمل كل الهدايا التي يتلقاها الرئيس.

وخلال المؤتمر الصحفي في ختام قمتهما في هلسنكي في 16 يوليو، أهدى بوتين ترامب كرة قدم رسمية من مونديال موسكو، وقال ممازحا إن الكرة باتت في ملعب الرئيس الأميركي.

من جانبه، قال ترامب إنه سيهدي الكرة لابنه الأصغر بارون، وبادل بوتين بهدية على شكل قميص للاعب الهوكي الروسي المشهور ألكسندر أوفيتشكين، الذي يلعب في نادي "واشنطن كابيتلز".

وتعالت بعض الأصوات في واشنطن، مطالبة بمنع "كرة بوتين" من الوصول إلى البيت الأبيض، خشية أن تكون مزودة بجهاز تنصت.