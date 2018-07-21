انتشال امرأة وجثتين من قارب غرق بالبحر المتوسط

المصدر: رويترز

وصل لميناء بالما دي مايوركا في إسبانيا اليوم السبت قارب تابع لمنظمة خيرية إسبانية وعلى متنه امرأة وجثتا امرأة وطفل بعد انتشالهم من مركب غارق في البحر المتوسط.

وطلبت منظمة أوبن آرمز الخيرية من السلطات الإسبانية السماح للقارب بالرسو في ميناء آمن بعد أن امتنعت الحكومة الإيطالية عن تسلم الجثتين وقبلت أن تستقبل فقط المرأة التي تم إنقاذها، وهي من الكاميرون وتدعى جوزيفا.

وقال أوسكار كامبس مؤسس المنظمة غير الحكومية إن خفر السواحل الليبي أنقذ نحو 158 مهاجرا من مركب مطاطي يوم الثلاثاء وترك ثلاثة على المركب.

وتمكن نشطاء من أوبن آرمز من إنقاذ جوزيفا وانتشال الجثتين.

ونفى خفر السواحل الليبي أنه ترك أي ناجين في المركب ولكنه لم يوضح سبب وجود الثلاثة على متن المركب المنكوب.