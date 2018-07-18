البيت الأبيض: التهديد الروسي لا يزال قائماً

المصدر: ا ف ب

أكد البيت الابيض الاربعاء ان "التهديد" الذي تشكله روسيا على الديمقراطية الاميركية "لا يزال قائما"، موضحا ان تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول هذا الموضوع أسيء تفسيرها.

وسئل ترامب في وقت سابق عما اذا كان روسيا، المتهمة بالتدخل في الانتخابات الاميركية، لا تزال تستهدف الولايات المتحدة، فرد "كلا". لكن المتحدثة باسمه ساره ساندرز اوضحت انه اراد بجوابه هذا القول انه لن يرد على الاسئلة.

وسئل ترامب في وقت سابق عما اذا كانت روسيا، المتهمة بالتدخل في الانتخابات الاميركية، لا تزال تستهدف الولايات المتحدة، فرد "كلا".

لكن المتحدثة باسمه ساره ساندرز اوضحت انه اراد بجوابه هذا القول انه لن يرد على الاسئلة، وقالت "تحدثت الى الرئيس، لم يكن يرد على السؤال".

واضافت ان "الرئيس وادارته يقومان بعمل شاق للتأكد من عدم قدرة روسيا على التدخل في انتخاباتنا كما فعلت في الماضي".

وتابعت "نعتقد ان التهديد لا يزال قائما".