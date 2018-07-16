ترامب: اللقاء مع بوتين بداية جيدة

المصدر: وكالات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"البداية الجيدة"، وذلك بعد اختتام قمة استمرت لأكثر من ساعتين في هلسنكي.

وفي مستهل قمتهما التاريخية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، عن أمله في علاقة "استثنائية" مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي اعتبر أنه آن الأوان لإجراء محادثات "جوهرية" حول نزاعات العالم.

وقال ترامب: "أعتقد أنه ستكون لدينا علاقة استثنائية في النهاية، إن التوافق مع روسيا أمر جيد وليس بالسيئ"، مضيفاً أن محادثاته مع بوتين ستتناول "كل شيء بدءاً من التجارة ومروراً بالشؤون العسكرية والصواريخ (وانتهاء) بالصين. سنتحدث قليلاً عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شي".

كذلك أشاد باستضافة روسيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيراً إلى أن "الأهم من ذلك هو أن لدينا الكثير من الأمور الجيدة التي يمكن أن نتحدث بشأنها".

وتبادل الرئيسان بعض الكلمات أمام الصحافيين، قبيل اجتماعهما المغلق، في مستهل القمة.