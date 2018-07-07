الإمارات: لابديل عن تلبية المطالب الـ ١٣ لحل الأزمة مع قطر

المصدر: أبوظبي - وكالات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن المطالب الـ13 المقدمة إلى الحكومة القطرية من قبل الرباعية نقطة انطلاق لأي مفاوضات ذات مغزى، مؤكدة أن ضعف الثقة بالحكومة القطرية يحول دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة مع الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلها موقع «بوابة العين»: «لا تعارض الدول الأربع إمكانية إيجاد حل للأزمة، ومع ذلك فإن القضية الرئيسة التي تحول دون التوصل إلى حل ما زالت تتمثل في عدم ثبات الثقة الذي لا يزال عالقاً في اللجنة الرباعية بتصرفات الحكومة القطرية».

وأضاف سموه: «تبقى الثلاثة عشر مطلباً المقدمة إلى الحكومة القطرية من قبل الرباعية نقطة انطلاق لأي مفاوضات ذات مغزى. إذا تم حل هذه القضايا، وإذا رأينا التزاماً حقيقياً من قطر بتغيير بعض سياساتها فإن الأزمة ستنتهي».

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «لم يتأثر اقتصادنا نتيجة هذه الأزمة، وأعمال الرباعية لا تتعلق بمعاقبة قطر. إن التدابير التي اتخذتها اللجنة الرباعية ضد قطر مسموح بها بموجب القانون الدولي، وهي متناسبة مع إجراءات الحكومة القطرية».