قتيل وجرحى بحادثة دهس في روسيا

المصدر: وكالات

قتل شخص وأصيب 3 آخرون، "الأربعاء"، في حادثة دهس سيارة لمجموعة من المشاة في مدينة سوتشي الروسية، التي تستضيف مباريات في كأس العالم.

قالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 63 عاماً قتل ونقل ثلاثة أشخاص آخرون إلى المستشفى بعدما صعدت السيارة رصيف المشاة.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في الواقعة وأن الدلائل الأولية تشير إلى أن سائق السيارة غلبه النوم أثناء القيادة.

يذكر ان هذا ثاني حادث دهس يقع في روسيا خلال استضافتها لمباريات كأس العالم، إذ أصيب 8 أشخاص على الأقل، بعد 3 أيام فقط من انطلاق كأس العالم، عندما صدمت سيارة أجرة حشدا من المارة في وسط العاصمة الروسية موسكو.