أميركا تعتقل 35 شخصا لبيعهم سلعا غير مشروعة عبر الإنترنت

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤولون أميركيون، مساء أمس أنه تم اعتقال 35 شخصا في الولايات المتحدة بتهمة بيع سلع غير مشروعة عبر الإنترنت تتراوح ما بين عقار الفنتانيل المخدر إلى قاذفات قنابل.

وتأتي الاعتقالات في نهاية عملية استمرت لمدة عام قالت وزارة العدل الأميركية إنها أول عمل سري على مستوى البلاد يستهدف بائعي البضائع غير المشروعة على شبكة الإنترنت.

وقال نائب وزير العدل، رود روزنستاين، إنه تم ضبط 23.6 مليون دولار نقدا وفي شكل عملات افتراضية (بيتكوين)، بجانب 100 سلاح ناري وقاذفة قنابل يدوية وخمس مركبات ومخدرات مختلفة.

ويواجه المتهمون الـ 35 اتهامات تتراوح ما بين توزيع المخدرات وغسل الأموال وحيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني ، في أكثر من 90 قضية تم تقديمها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.