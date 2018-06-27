الشرطة الروسية تتلقى تهديدات بوجود قنابل في مدينة روستوف-أون-دون

المصدر: رويترز

قال المكتب الإعلامي لمنطقة روستوف في بيان اليوم الأربعاء إن الشرطة الروسية تلقت عدة تهديدات بوجود قنابل أمس الثلاثاء تتعلق بأماكن في مدينة روستوف-أون-دون التي تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال البيان "قامت قوات الشرطة بأعمال التفتيش اللازمة ولم يتم العثور على أي مواد خطيرة.. العمل في هذه المواقع يسير بشكل طبيعي في الوقت الراهن".