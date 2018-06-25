مقتل 86 شخصا في هجوم على قرويين في نيجيريا

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام نيجيرية محلية في وقت متأخر من مساء الأحد أن 86 شخصا قتلوا في هجوم شنه رعاة ماشية على ست قرى في وسط نيجيريا.

وأُصيب ستة أشخاص آخرين وتم تدمير 50 منزلاً خلال الهجمات التي وقعت في منطقة جشيش بولاية بلاتو، وفقا للشرطة المحلية.

وتم إطلاع الرئيس محمدو بوهاري على "عمليات القتل المؤسفة للغاية"، وفقاً لما نشر على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقال في منشور اخر إن "الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الناجمة عن أعمال القتل في بلاتو اليوم مؤلمة ومؤسفة."

وأعرب بوهاري عن تعازيه للمجتمعات المتضررة مشيرا إلى أنه لن يستريح حتى يتم تقديم جميع القتلة والعناصر الإجرامية والمسؤولين عنهم إلى العدالة.

وقال حاكم الولاية سيمون لالونج إن حظرا للتجوال تم إعلانه وتطبيقه في المنطقة اعتبارا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا. كما زار القرى المتضررة ودعا إلى الهدوء فيما تحقق الحكومة في الهجوم.