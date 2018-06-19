كيم يصل إلى بكين في أول زيارة منذ قمته التاريخية مع ترامب

المصدر: د ب أ

أعلنت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وصل إلى الصين اليوم الثلاثاء في زيارة تستمر يومين.

وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية أفادت بأن طائرة كورية شمالية يعتقد أنها تقل مسؤولا رفيع المستوى وصلت إلى مطار بكين الدولي يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يُطلع كيم الرئيس الصيني شي جين بينج على نتائج القمة التاريخية التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في سنغافورة.

وهذه هى ثالث زيارة يقوم بها كيم إلى الصين ، بعد اجتماعه مع شي في مارس في بكين ومرة أخرى في مايو في مدينة داليان في شمال شرقي الصين.

من ناحية أخرى، أوقفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خططا للقيام بتدريبات عسكرية مشتركة كان من المقرر إجراؤها فى أغسطس، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت متأخر من يوم الاثنين، عقب وعد قطعه ترامب على نفسه خلال اجتماعه مع كيم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، دانا وايت: "بالتوافق مع التزام الرئيس ترامب وبالتنسيق مع حليفتنا جمهورية كوريا فإن الجيش الامريكي علق كل التخطيط لمناورات (حارس الحرية)المقررة في أغسطس".

وأضافت: "مازلنا ننسق إجراءات إضافية. لم تُتخذ قرارات بشأن المناورات اللاحقة."

وأشادت الصين، التي تعتبر حليفة وشريكاً تجارياً لكوريا الشمالية، بالقرار.

وعلى الرغم من ذلك ، قالت بكين إنها تدعم قرار واشنطن بعدم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية إلى أن تصبح الدولة خالية من الأسلحة النووية تمامًا.

وقال وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو يوم الخميس في بكين انه لن يتم رفع العقوبات ضد بيونج يانج حتى يتم نزع أسلحتها النووية بطريقة "كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها".